Родион Газманов стал новым героем шоу «Алена, блин!». Первым делом журналистка спросила у 41-летнего артиста, приходила ли ему повестка в рамках частичной мобилизации.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Повестка мне на данный момент не приходила. Я нахожусь во второй очереди мобилизации. Я закончил военную кафедру, финансовое образование. Соответственно, у меня специальность «экономист». Это на фронте пока не самая востребованная специальность», — рассказал сын Олега Газманова.
Музыкант не стал делать громких заявлений о том, что он стремится на фронт. Однако отметил, что при необходимости не будет уклоняться от исполнения долга.
«Придет — будем смотреть. Я понимаю, что мне было бы стыдно пытаться избежать этого. Если меня пошлют туда, то я поеду...» — высказался Родион.