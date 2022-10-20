Музыкант не стал делать громких заявлений о том, что он стремится на фронт. Однако отметил, что при необходимости не будет уклоняться от исполнения долга.

«Придет — будем смотреть. Я понимаю, что мне было бы стыдно пытаться избежать этого. Если меня пошлют туда, то я поеду...» — высказался Родион.