«Ушел мой мальчик. Скоро приду к нему»: Асель Аскар похоронила 8-месячного сына

Асель Аскар. Фото: соцсети

Асель Аскар. Фото: соцсети

Казахстанская актриса убита горем.

В январе Асель Аскар стала мамой во второй раз. У казахстанской актрисы родился сын Айбарс. 

Когда мальчику было около шести месяцев, врачи обнаружили у него серьезное заболевание: врожденную сердечную недостаточность. Обычно такой диагноз выявляют методом УЗИ на 18-й или 38-й неделе беременности, однако в случае Асель врачи не заметили патологии.

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Асель очень надеялась, что медики спасут ее сына, но, к сожалению, они оказались бессильны. 5 октября актриса сообщила, что малыш умер.

«Ушел мой мальчик. Покинул меня. Мой улыбашка. Мой радужный, мое солнышко. Ты навсегда в моем сердце. Он выбрал небо. Мама скоро придет», — написала она в соцсети.

Артистка призналась, что не может смириться с трагедией и проводит каждый день в муках.

«Ровно месяц назад положила его в реанимацию. Время летит. А для меня остановилось. Плакала в тот день навзрыд. Стояла перед реанимацией, а его забрали у меня. Не знала, к какому Богу обратиться», — поделилась Асель.

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