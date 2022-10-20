«Ушел мой мальчик. Скоро приду к нему»: Асель Аскар похоронила 8-месячного сына

В январе Асель Аскар стала мамой во второй раз. У казахстанской актрисы родился сын Айбарс.

Когда мальчику было около шести месяцев, врачи обнаружили у него серьезное заболевание: врожденную сердечную недостаточность. Обычно такой диагноз выявляют методом УЗИ на 18-й или 38-й неделе беременности, однако в случае Асель врачи не заметили патологии.

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Асель очень надеялась, что медики спасут ее сына, но, к сожалению, они оказались бессильны. 5 октября актриса сообщила, что малыш умер.