«Опять без юбки»: Бузова в прозрачном боди с пайетками обнажила свои пополневшие формы на публике

Примечательно, что Ольга регулярно занимается спортом и наряжается в броские наряды. Поклонники считали, что она делает это, чтобы найти себе мужчину.

Теперь артистка заявила, что у нее есть возлюбленный, но его имя хранит в тайне. Бузова пришла на «Жара Cool Fest», где предстала в наряде, как у Ким Кардашьян.