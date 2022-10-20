«Опять без юбки»: Бузова в прозрачном боди с пайетками обнажила свои пополневшие формы на публике

Ольга Бузова прославилась благодаря шоу «Дом-2». Телеведущая не скрывает, что ей нравится быть в центре внимания. Она также стала петь, когда развелась с Дмитрием Тарасовым. И хоть артистка столкнулась с хейтом, ей удалось стать еще популярнее и успешнее.
Примечательно, что Ольга регулярно занимается спортом и наряжается в броские наряды. Поклонники считали, что она делает это, чтобы найти себе мужчину.
Теперь артистка заявила, что у нее есть возлюбленный, но его имя хранит в тайне. Бузова пришла на «Жара Cool Fest», где предстала в наряде, как у Ким Кардашьян.
Примечательно, что артистка в этот вечер была хэдлайнером: она выступила в этот вечер. Бузову горячо приняла публика.
Певица вышла на сцену в мерцающем боди с прозрачным плащом. Она исполнила свои хиты, а фанаты ей подпевали. Телеведущая обнажила свои пополневшие формы в откровенном прозрачном наряде.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Бузова. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. Хотя хейтеры продолжают удивляться тому, что певица не может постройнеть.
«Ого, как ты круто выглядишь», «Мощные бедра», «Ну прям шикарно», «Оля, опять раздетая», «Опять без юбки», — стали писать подписчики.