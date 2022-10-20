Два года назад купила дом в деревне Грачевка: как Анна Большова угодила в смертельное ДТП в Калужской области

Роковой случай произошел на дороге: актриса поворачивала налево с Садовой улицы на Совхозную и в этот момент совершила наезд на пешехода. В момент аварии Большова была трезва.

Уже известно, что погибшая в ДТП — женщина 30–35 лет. Похоже, что Анна не заметила пешехода в темноте на неосвещенной дороге.

Большова осталась на месте аварии, сама вызвала полицию и бригаду скорой помощи. Однако спасти пострадавшую не удалось. Женщина скончалась еще до приезда врачей.

По материалам Telegram-канала Mash.