Два года назад купила дом в деревне Грачевка: как Анна Большова угодила в смертельное ДТП в Калужской области

Анна Большова стала фигуранткой крупного ДТП в Калужской области. Актриса насмерть сбила молодую женщину. По предварительной информации, та переходила дорогу в неположенным месте.
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Трагедия произошла недалеко от деревни Грачевка, где у 46-летней актрисы есть свой дом. Недвижимость Анна Большова купила еще два года назад и часто ездила туда со своим отцом.
Роковой случай произошел на дороге: актриса поворачивала налево с Садовой улицы на Совхозную и в этот момент совершила наезд на пешехода. В момент аварии Большова была трезва.
Уже известно, что погибшая в ДТП — женщина 30–35 лет. Похоже, что Анна не заметила пешехода в темноте на неосвещенной дороге.
Большова осталась на месте аварии, сама вызвала полицию и бригаду скорой помощи. Однако спасти пострадавшую не удалось. Женщина скончалась еще до приезда врачей.
По материалам Telegram-канала Mash.