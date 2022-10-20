Анна Большова за рулем немецкой иномарки насмерть сбила женщину

Анна Большова. Фото: Global Look Press

Крупное ДТП с участием известной актрисы произошло еще 14 октября в Калужской области.

По поступившей информации, актриса Анна Большова насмерть сбила женщину, находясь за рулем немецкой иномарки. Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются. Инцидент произошел в Калужской области еще 14 октября. 

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По сообщению ряда СМИ, 46-летняя актриса совершила наезд на женщину. Также уточняется, что на момент аварии Анна Большова была трезва и в авто находилась одна.

Актриса осталась на месте ДТП, сама вызвала полицию и бригаду скорой помощи. По одной из версий, причиной аварии могло стать то, что Анна просто не увидела в темноте пешехода и случайно наехала на него, совершая маневр на повороте.

Спасти пострадавшую в ДТП женщину не удалось. Она скончалась на дороге еще до приезда врачей. 

Где в настоящее время находится Анна Большова, не сообщается. Отметим, что актриса является заслуженной артисткой Российской Федерации. 

По материалам Telegram-канала Baza.

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