Анна Большова за рулем немецкой иномарки насмерть сбила женщину

По поступившей информации, актриса Анна Большова насмерть сбила женщину, находясь за рулем немецкой иномарки. Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются. Инцидент произошел в Калужской области еще 14 октября.
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По сообщению ряда СМИ, 46-летняя актриса совершила наезд на женщину. Также уточняется, что на момент аварии Анна Большова была трезва и в авто находилась одна.
Актриса осталась на месте ДТП, сама вызвала полицию и бригаду скорой помощи. По одной из версий, причиной аварии могло стать то, что Анна просто не увидела в темноте пешехода и случайно наехала на него, совершая маневр на повороте.
Спасти пострадавшую в ДТП женщину не удалось. Она скончалась на дороге еще до приезда врачей.
Где в настоящее время находится Анна Большова, не сообщается. Отметим, что актриса является заслуженной артисткой Российской Федерации.
По материалам Telegram-канала Baza.