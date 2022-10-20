Анна Большова за рулем немецкой иномарки насмерть сбила женщину

Актриса осталась на месте ДТП, сама вызвала полицию и бригаду скорой помощи. По одной из версий, причиной аварии могло стать то, что Анна просто не увидела в темноте пешехода и случайно наехала на него, совершая маневр на повороте.

Спасти пострадавшую в ДТП женщину не удалось. Она скончалась на дороге еще до приезда врачей.

Где в настоящее время находится Анна Большова, не сообщается. Отметим, что актриса является заслуженной артисткой Российской Федерации.

По материалам Telegram-канала Baza.