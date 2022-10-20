Валя Карнавал прикрыла телеса торчащей из-под юбки рубахой, скопировав образ Джулии Робертс из «Красотки»

Валя Карнавал. Фото: соцсети

Юная звездочка «ТикТока» покрасовалась в ботфортах из латекса.

Валя Карнавал скопировала легендарный образ Джулии Робертс из фильма «Красотка», в котором актриса снималась вместе с Ричардом Гиром.

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Юная звездочка «ТикТока» устроила импровизированную фотосессию, примерив ботфорты из блестящего латекса, в таких же сапогах щеголяла Джулия Робертс.

Свой смелый лук поп-дива дополнила кокетливой мини-юбкой плиссе, которая едва прикрывала пышные формы Карнавал. Также девушка примерила белоснежную рубаху, полы которой были видны из-под ультракороткой юбчонки.

Валя Карнавал примерила образ Джулии Робертс со съемок в фильме «Красотка». Фото: соцсети

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