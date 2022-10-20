Назван артист, который может заменить Софию Ротару на «Песне года»

Украинская певица София Ротару вряд ли в ближайшее время появится в России. Артистка дала понять, что не поддерживает нашу страну в сложный мировой период.

Несмотря на это, певица много лет выступала в России. Главным образом, она всегда принимала участие в ежегодном отчетном концерте «Песня года», который потом показывали по телевизору в Новый год.