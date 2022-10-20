«Ходит в подготовительный класс»: Алсу впервые так откровенно заговорила о сыне Рафаэле, чье лицо до сих пор прячет

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«Сын ходит в подготовительный класс. Плюс развивающие и музыкальные уроки — у всех моих детей с детства много занятий. Рафаэль очень музыкальный.

Пою песню в непривычной для него тональности, затем прошу Рафаэля исполнить мелодию в оригинальной тональности, и сын легко это делает!

Даже Сафина, у которой совершенный слух, удивляется: «Мама, как такое возможно?» Плюс у нас музыкальная семья — дома постоянно звучит и классика, и эстрада.

Рафаэльчик сейчас все стремится повторять за сестрами. Когда Микелла приходит, он говорит: «Давай слушать музыку». И она ставит ему своих любимых исполнителей», — подметила Алсу.