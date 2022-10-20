«Микелле - 14 лет, и она девушка-огонь»: Алсу обозначила главную разницу между дочерьми от мужа-бизнесмена

Алсу, говоря о своих детях от бизнесмена Яна Абрамова, обозначила главное отличие между дочерьми. Если Сафина обладает спокойным нравом, она по натуре своей уравновешенная и послушная, то Микелла слишком активная.

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«Микелле - 14 лет, и она девушка-огонь, полная противоположность сестре, очень энергичная и боевая. Микелла успевает все: и хорошо учиться, и быть телеведущей - у нее своя рубрика в детской передаче «С добрым утром, малыши!». Постоянно участвует в концертах, съемках, играет на гитаре, пишет песни, готовит новый альбом», - добавила Алсу.

По материалам 7days