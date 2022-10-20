«Серьезная, уравновешенная»: Алсу выдала правду о 16-летней дочке Сафине, которая сторонится сцены

Еще 7 сентября дочке Алсу от бизнесмена Яна Абрамова исполнилось 16 лет. По словам певицы, она даже не заметила, как пролетело время и ее ребенок стал взрослым. Сафина получила музыкальное образование, они играет на фортепиано. Однако идти по стопам звездной мамы не хочет.

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«Она выше меня ростом (переросла еще в прошлом году), ответственная, серьезная, очень независимая, уравновешенная. Сафина вся в учебе, книгах, она отличница. Окончила музыкальную школу с красным дипломом и продолжает заниматься фортепиано, разучивает сложные произведения. Но связывать жизнь с музыкой не хочет, ее интересует наука, исследования», — подметила Алсу.

По материалам 7days