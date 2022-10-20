«Наблюдают, как ты ешь, сидишь, идешь»: Алсу измученно пугалась настырной толпы фанатов

Алсу в свежем интервью уточнила, что ее карьера стартовала очень рано. На тот момент певице было всего 15 лет, тогда вышел ее первый клип. А уже в 16 она представляла Россию на международном конкурсе «Евровидение».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«При этом характер у меня совсем не азартный, не боевой. В детстве я была даже немного закомплексованной. В классе считалась, наверное, самой скромной и тихой, такой серой мышкой. И только благодаря тому, что выбрала профессию, которая требует уверенности в себе, пришлось научиться держаться на публике», — подметила Алсу.

По словам певицы, в первые годы популярности, когда в аэропортах и на вокзалах ее мгновенно окружала толпа поклонников, юной вокалистке было не по себе. Ее пугало такое настырное внимание.

«Поверьте, очень сложно расслабиться, когда за тобой вот так наблюдают — как ты ешь, как сидишь, как идешь. В конце концов, я живой человек со своими недостатками», — добавила певица.

По материалам 7days