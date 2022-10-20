Ким Кардашьян пожелала сделать украшения из костей своей матери

В новом эпизоде шоу The Kardashians от 20 октября члены звездного семейства вдруг заговорили о смерти. К Хеллоуину, наверное...

38-летняя Хлои Кардашьян навестила мать всего клана Крис Дженнер, которая восстанавливается после операции по замене тазобедренного сустава. И во время их беседы последняя выдала неожиданную новость.

«Ким попросила доктора сохранить для нее мои кости, чтобы она могла делать из них украшения», — сказала Крис. «Это жутко, — ответила ошарашенная Хлои. — А помнишь, как ты хотела быть кремированной, чтобы из твоего праха для нас сделали ожерелья?» «Это блестящая идея!» — выдала ее мать.

Привязанность к своим родственникам — это, конечно, хорошо. Но кое-кто с ней явно перебарщивает…

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