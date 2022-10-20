«Дошло до этого»: Ирина Агибалова из «Дома-2» высказалась о разводе с мужем

Бывшая участница «Дома-2», телебабушка Ирина Агибалова устроила интерактив с подписчиками в соцсети. Во время него она ответила на самые разнообразные вопросы.

Поклонников Ирины Агибаловой интересовал вопрос о ее разводе с мужем Юрием Васильевичем.

Ирина Александровна поспешила заверить всех, что сейчас у нее с супругом все идеально. Тучи сгущались над семьей пару десятилетий назад.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».