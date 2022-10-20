«Дошло до этого»: Ирина Агибалова из «Дома-2» высказалась о разводе с мужем

Бывшая участница «Дома-2», телебабушка Ирина Агибалова устроила интерактив с подписчиками в соцсети. Во время него она ответила на самые разнообразные вопросы.
Поклонников Ирины Агибаловой интересовал вопрос о ее разводе с мужем Юрием Васильевичем.
Ирина Александровна поспешила заверить всех, что сейчас у нее с супругом все идеально. Тучи сгущались над семьей пару десятилетий назад.
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«Даже не подумаем о разводе! Лет 25 назад было дело, что дошло до этого. Но слава богу, что все хорошо сейчас и сделана огромная работа над ошибками вовремя», — поделилась Ирина Агибалова.
Напомним, Ирина Александровна несколько лет назад действительно разводилась с нынешним супругом и во второй раз выходила замуж. В новом браке родился сын Ирины Агибаловой Олег. Но эта семья распалась, Агибалова воссоединилась с бывшим мужем Юрием и счастлива с ним по сей день. Юрий Васильевич усыновил Олега, дал ему свою фамилию и воспитал как родного сына.