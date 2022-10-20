«Подстраховался»: Солнцев рассказал о большой подставе Богомолова

Режиссер Александр Молочников уехал из России в США. В Америке бывший муж Екатерины Варнавы сейчас пытается построить карьеру в кино.

Известный блогер Рустам Солнцев считает, что Молочникову намеренно оборвали концы в нашей стране. И не обошлось дело без мужа Ксении Собчак Константина Богомолова.

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«Богомолов, муж Собчак, сделал это из вредности, его никто об этом не просил. А вдруг что-то случится? Подстраховался. Ведь у Молочникова такие смелые спектакли! В одной из постановок есть кукла Сталина, которую бьют палками. Ой, а вдруг нам прилетит за куклу Сталина?!» — заявил Солнцев в проекте «Загугли звезду» Teleprogramma.pro.

По словам блогера, Молочников сейчас живет в Нью-Йорке, делает то, что считает нужным.