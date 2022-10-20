Солнцев: «Преснякова специально хотели мобилизовать, мстили Пугачевой»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что за Никитой Пресняковым была настоящая охота. Внука Аллы Пугачевой не зря хотели мобилизовать. По мнению блогера, таким образом мстили Примадонне за ее позицию.

«Не кажется ли вам, что возникнет такая ситуация, при которой кто-то из высшего чиновничества захочет отомстить Алле Борисовне посредством того, чтобы ее внук оказался там, где он не хочет быть. Запросто!» - заявил Солнцев в проекте «Загугли звезду» Teleprogramma.pro.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Солнцев пожелал удачи музыканту, где бы он не находился сейчас.