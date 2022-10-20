Курносый носик, пухленькие щечки: дочь Розы Сябитовой предстала на руках с малышкой Мирославой

Дочка известной телесвахи Розы Сябитовой Ксения Шевченко в июле этого года впервые стала мамой. На свет появилась ее наследница. Малышку назвали Мирославой.
Звездное семейство не может надышаться на очаровательную малышку, которой исполнилось четыре месяца.
В микроблоге Ксения Шевченко показала фото с Мирославой на руках. Дочку она запечатлела в профиль - видны ее щечки и курносый носик.
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«Мирославе 4 месяца! Вроде только вчера нас выписали из роддома, и мы, счастливые родители, привезли наше сокровище домой. Стали привыкать друг к другу, принимать новую жизнь, осознавать мысль, что теперь нас не двое, а трое! Все это кажется каким-то далеким и невероятным! Наконец, мы нашли свой ритм, выстроили график, в котором мы живем теперь все дружно - одной большой семьей!» - поделилась дочь Розы Сябитовой под фото.
Дочь Розы Сябитовой Ксения с дочкой Мирославой. Фото: соцсети
Стоит отметить, что Роза Сябитова принимает активное участие в жизни внучки. Она много времени проводит с Мирославой, с большим удовольствием нянчится с ней и часто рассказывает о малышке в своем телеграм-канале.