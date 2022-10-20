Курносый носик, пухленькие щечки: дочь Розы Сябитовой предстала на руках с малышкой Мирославой

«Мирославе 4 месяца! Вроде только вчера нас выписали из роддома, и мы, счастливые родители, привезли наше сокровище домой. Стали привыкать друг к другу, принимать новую жизнь, осознавать мысль, что теперь нас не двое, а трое! Все это кажется каким-то далеким и невероятным! Наконец, мы нашли свой ритм, выстроили график, в котором мы живем теперь все дружно - одной большой семьей!» - поделилась дочь Розы Сябитовой под фото.