Скоро Бузову обгонит: Валя Карнавал задрала мини-юбку, засветив интимное пространство между ног

Валя Карнавал, популярная в Сети певица и блогер, похвасталась своей новой машиной, которую ей подарил жених Саша Стоун. Красотка устроила ночные покатушки, нарядившись довольно оригинально — в многослойный аутфит с элементами винтажа и эротичности.

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Причем Карнавал не постыдилась прямо на улице задрать мини-юбку, чтобы продемонстрировать внутреннюю часть бедра, открывшуюся за высокими сапогами. Учитывая количество откровенного контента, который в последнее время появляется у Вали с завидной регулярностью, девушка вполне точно обгонит любительницу оголяться Ольгу Бузову.