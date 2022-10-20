Новости шоу-бизнеса: Волочкова собирается замуж, вскрылось настоящее местонахождение Урганта, в семье Симоньян случилась трагедия

Где сейчас Ургант
Иван Ургант не дает интервью, не комментирует слухи о себе и не выходит в свет. Зато его приближенные – довольно словоохотливы. Алла Михеева, работавшая у него в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, взболтнула, где сейчас шоумен на самом деле. Он в Москве, зарабатывает деньги на корпоративах, а Михеева – его соведущая.
Иван Ургант. Фото: Global Look Press
Младший внук подставил Пугачеву
Дени Байсаров подставил свою знаменитую бабушку, сам того не подозревая. Поскольку старается всячески демонстрировать в Сети, что, в отличие от Примадонны, никуда не сбегал и находится в Москве. И всячески осуждает тех, кто сбежал за границу.
Дени Байсаров и Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
Волочкова собирается замуж
Анастасия Волочкова засобиралась замуж. Она не оставляет надежду, что встретит того единственного, с которым, наконец, впервые отправится в ЗАГС. Все романы балерины так и не закончились регистрацией отношений, поэтому мечту примерить свадебное платье артистка лелеет до сих пор.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press
Трагедия в семье Симоньян
Маргарита Симоньян сообщила о трагедии в своей с мужем семье. Брат Тиграна Кеосаяна, Давид, умер. Ему был 61 год. О причинах смерти журналистка не сообщила. Давид Кеосаян – советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер.