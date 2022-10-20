Новости шоу-бизнеса: Волочкова собирается замуж, вскрылось настоящее местонахождение Урганта, в семье Симоньян случилась трагедия

Где сейчас Ургант

Иван Ургант не дает интервью, не комментирует слухи о себе и не выходит в свет. Зато его приближенные – довольно словоохотливы. Алла Михеева, работавшая у него в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, взболтнула, где сейчас шоумен на самом деле. Он в Москве, зарабатывает деньги на корпоративах, а Михеева – его соведущая.