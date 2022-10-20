Припала к камере грудью: Бузова продемонстрировала отсутствие белья на себе крупным планом (видео)

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Певица пришла на красную дорожку.

Певица и телеведущая Ольга Бузова для выхода на красную дорожку международного фестиваля «Жара Cool Fest» в Москве скопировала образ Ким Кардашьян, облачившись в тесное платье Balenciaga. Только в отличие от оригинала, копия получилась по-бузовски вульгарной. Это отметили многие подписчики в комментариях у россиянки.

Дело в том, что Бузова, следуя своей любимой привычке, отказалась от нижнего белья. Припав грудью к снимающей ее камере, артистка продемонстрировала, что бюстгальтер для нее – пустой звук.

Подписчики не стали молчать и указали, что первое, на что они обратили внимание, - это грудь.

«А на что тут можно обратить внимание-то?», «Какая же ты колхозница», «Сельпо», «Ну надоела уже всем», «Нет вкуса ни в одежде, ни в мужиках», «На голое тело она платье одела. Песня прям», - пишут люди.

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