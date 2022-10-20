Хотя бы в белье! Юлия Михалкова показала запретное, накинув на себя прозрачную ткань

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, покинув проект «Уральские пельмени», занялась общественными инициативами по очистке водоемов России от мусора. При этом, красавица привлекает внимание к проблеме самыми разными способами, лишь бы оставаться на слуху. Поклонники давно раскусили звезду и ее привычку эротично демонстрировать прелести.

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Вот и на этот раз актриса блеснула тем, что подарила природа, облачившись в черную марлю. Естественно, столь прозрачная ткань не прикрыла запретное, но наличие нижнего белья смогло уберечь фанатов от бессонницы.