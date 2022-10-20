Бесстыдство прямо на улице: Рудова в одной футболке засунула руки между ног

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова любит привлекать к себе внимание публики не только интересными ролями в кино. На этот раз красотка показала свое фото из отпуска, на котором сделала провокационный жест.

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Сидя на велосипеде, Рудова в одной футболке засунула руки между ног. При этом красотка как будто стыдливо опустила голову, спрятав глаза под кепкой. Фото было сделано на морском курорте, а актриса рассуждала про необитаемый остров.