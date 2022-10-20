«Будет претендовать на наследство»: «сын» Моисеева разоблачил планы объявившейся Орбакайте

Кристина Орбакайте дружила с Борисом Моисеевым, он в ней не чаял души и называл дочкой. Однако, на похороны она не пришла, а появилась на его могиле только спустя почти месяц.
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Объявившуюся на кладбище Орбакайте разоблачил Стас Барецкий, назвавший себя внебрачным сыном Бориса Моисеева. Шоумен уверен, что артистка захотела поучаствовать в дележке наследства небедного певца. Ведь, как известно, при жизни Моисеев завещал Орбакайте свою квартиру в Москве, но после его смерти на недвижимость претендуют родной брат исполнителя, а также его директор.
«Если это завещание сейчас выплывет, а оно должно выплыть, то она будет претендовать на наследство моего отца Бориса, как и я. Конечно, при наличии у них огромных денег и связей, конечно, они могут и забрать себе все это.
А то, что она не приехала на похороны, то я считаю, это некрасиво с ее стороны. Отец ее практически нянчил с детства, надо было отдать дань памяти человеку. Он же был как нянька для них», - высказался Барецкий "Пятому каналу".