«Будет претендовать на наследство»: «сын» Моисеева разоблачил планы объявившейся Орбакайте

Кристина Орбакайте дружила с Борисом Моисеевым, он в ней не чаял души и называл дочкой. Однако, на похороны она не пришла, а появилась на его могиле только спустя почти месяц.

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Объявившуюся на кладбище Орбакайте разоблачил Стас Барецкий, назвавший себя внебрачным сыном Бориса Моисеева. Шоумен уверен, что артистка захотела поучаствовать в дележке наследства небедного певца. Ведь, как известно, при жизни Моисеев завещал Орбакайте свою квартиру в Москве, но после его смерти на недвижимость претендуют родной брат исполнителя, а также его директор.