«Нам не нужна эта дрянь»: украинцы набросились на Ани Лорак после ее новой песни

Исполнительница хитов «Солнце» и «Материк» Ани Лорак решила вернуться к работе спустя полгода затишья. Артистка обратилась к своим корням, дала понять, что дорожит родиной и назвала себя «самой титулованной певицей Украины». Но соотечественникам такая формулировка не понравилась, и в ответ они сорвали ей гастроли в Германии.
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На этот раз украинцы накинулись на Лорак за ее новую песню. Артистка представила анонс композиции «Лабиринт» в микроблоге, но в ответ получила обидную реакцию от земляков.
«Как она спокойно живет.. я не понимаю. Еще и снимает что-то. Нулевая эмпатия у человека», «Отвратительно», «Ярость со всех уголков Украины. Ты и твои песни уже никого не интересуют», «Нам не нужна эта дрянь», «Потерялась? Не можешь найти родину?» - пишут в комментариях.