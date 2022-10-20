«Нам не нужна эта дрянь»: украинцы набросились на Ани Лорак после ее новой песни

Исполнительница хитов «Солнце» и «Материк» Ани Лорак решила вернуться к работе спустя полгода затишья. Артистка обратилась к своим корням, дала понять, что дорожит родиной и назвала себя «самой титулованной певицей Украины». Но соотечественникам такая формулировка не понравилась, и в ответ они сорвали ей гастроли в Германии.

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На этот раз украинцы накинулись на Лорак за ее новую песню. Артистка представила анонс композиции «Лабиринт» в микроблоге, но в ответ получила обидную реакцию от земляков.