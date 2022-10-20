Скандал на могиле Моисеева: Орбакайте можно, а простым смертным нельзя!

На похороны не пришли ни Алла Пугачева, ни Кристина Орбакайте, которые при жизни общались с артистом. Примадонна покинула Россию чуть ли не в день смерти Моисеева, Орбакайте о своем местонахождении не докладывает. Однако накануне старшая дочка Пугачевой навестила Бореньку, как выразилась, и отметилась на Троекуровском кладбище. Чтобы доказать всем, что она там была, певица снялась на фоне могилы. И после этого разразился большой скандал.

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Оказывается, снимать могилу Моисеева запрещено. Об этом сообщает сайт mk.ru. У последнего пристанища артиста дежурит охрана погоста, и они не позволяют людям фотографировать. Журналисты издания убедились в этом лично. Причем, запрет действует с первого дня после захоронения. Только Орбакайте почему-то это не касается.

Администрация кладбища пояснила журналистам, мол, родные звезд сами решают, можно снимать могилы или нет, и близкие Моисеева такого разрешения не давали.