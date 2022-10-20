Без шуток: Иван Ургант оказался не востребован на новогодние корпоративы

Долгое время Дмитрий Нагиев был лидером среди ведущих корпоративов как по спросу, так и по гонорару – заказчики готовы были платить от 5 млн рублей и выше.
Однако, в этом году его «подвинул» Дмитрий Хрусталев, который оказался буквально нарасхват. Этим наблюдением поделился известный продюсер, промоутер Табриз Шахиди, который, что называется, погружен в самую гущу событий. Он составил свой список востребованных в этом сезоне звезд, которых уже заказывают на корпоративы, и в нем не оказалось Ивана Урганта, сообщает «Комсомольская правда».
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Все предыдущие годы Ургант был в топе. Но в этот раз спрос на него очевидно упал. Иначе как объяснить отсутствие его фамилии в списке самых-самых?