«Это вранье»: вскрылось, кто на самом деле является матерью Лизы и Гарри Галкиных

Однако, гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова опровергает сей факт. В 2002 году, утверждает врач, таких технологий еще не существовало.

«Это распространенный миф, что Алла Пугачева заморозила 20 лет назад свои яйцеклетки. 20 лет назад не существовало таких технологий, которые бы позволяли яйцеклеткам быть замороженными и размороженными без риска для их повреждения. Этих технологий не было. Это вранье», - объяснила эксперт сайту «Пятый канал».

Для зачатия Лизы и Гарри, по словам эксперта, были использованы материал отца Максима Галкина* и донорские яйцеклетки засекреченной женщины. Выносила детей суррогатная мать. То есть, по сути, Алла Пугачева никак не участвовала в появлении своих двойняшек.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента