«Уже восьмой час, а Лера ест торт»: Гордон подловила Кудрявцеву в блузке с воздушными рукавами в ресторане

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно прославилась на всю страну. Лера ведет передачи «Секрет на миллион», «Звезды сошлись». Она признавалась, что является домоседкой. Блондинка состоит в браке с Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария, которой четыре года.
В последнее время Кудрявцева на работе проводит больше времени. К основным съемкам добавились съемки шоу «Суперстар». Почти каждый день телеведущая хвастается новыми нарядами. Домой она приезжает поздно.
А 19 октября Кудрявцева вечером увиделась с подругами. Она отправилась в ресторан с Катей Гордон, которая уже не скрывает округлившийся живот. Телеведущая была в белой блузке и черной юбке. Подруги засняли, когда она наслаждалась десертом. В этот момент Лера засмеялась.
«Все, кто спрашивал о Лериной диете: уже восьмой час, а Лера ест торт "Наполеон"! Прекрасно», — сказали ей.
«Всем желаю быть жирными», — заявила Кудрявцева.
«И даже не переживает», — отметила Гордон.
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Поклонники были рады тому, что подруги увиделись. Многие отметили, что Лера находится в хорошей форме. Однако некоторые пользователи Сети удивились, что она все чаще видится с Гордон, которая является юристом. А вот Макаров с ней крайне редко выходит в свет.
Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Фото: соцсети звезды