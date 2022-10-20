«Уже восьмой час, а Лера ест торт»: Гордон подловила Кудрявцеву в блузке с воздушными рукавами в ресторане

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники были рады тому, что подруги увиделись. Многие отметили, что Лера находится в хорошей форме. Однако некоторые пользователи Сети удивились, что она все чаще видится с Гордон, которая является юристом. А вот Макаров с ней крайне редко выходит в свет.