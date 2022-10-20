«Уже восьмой час, а Лера ест торт»: Гордон подловила Кудрявцеву в блузке с воздушными рукавами в ресторане

Лера Кудрявцева и Катя Гордон

Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Фото: соцсети звезды

Телеведущая повидалась с подругами. В Сети оказались кадры, на которых она ужинает.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно прославилась на всю страну. Лера ведет передачи «Секрет на миллион», «Звезды сошлись». Она признавалась, что является домоседкой. Блондинка состоит в браке с Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария, которой четыре года. 

В последнее время Кудрявцева на работе проводит больше времени. К основным съемкам добавились съемки шоу «Суперстар». Почти каждый день телеведущая хвастается новыми нарядами. Домой она приезжает поздно. 

А 19 октября Кудрявцева вечером увиделась с подругами. Она отправилась в ресторан с Катей Гордон, которая уже не скрывает округлившийся живот. Телеведущая была в белой блузке и черной юбке. Подруги засняли, когда она наслаждалась десертом. В этот момент Лера засмеялась. 

«Все, кто спрашивал о Лериной диете: уже восьмой час, а Лера ест торт "Наполеон"! Прекрасно», — сказали ей. 

«Всем желаю быть жирными», — заявила Кудрявцева.

«И даже не переживает», — отметила Гордон.

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Поклонники были рады тому, что подруги увиделись. Многие отметили, что Лера находится в хорошей форме. Однако некоторые пользователи Сети удивились, что она все чаще видится с Гордон, которая является юристом. А вот Макаров с ней крайне редко выходит в свет.

Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Фото: соцсети звезды

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