«Ох и ноги от ушей»: Севастьянова в миниатюрных шортах из денима сразила идеальной фигурой Барби

Каролина Севастьянова уже давно стала знаменитой. Она является художественной гимнасткой. Ей удалось завоевать олимпийское золото. Однако уже больше восьми лет спортсменка тренируется только в свое удовольствие. Она также много путешествует и уже дважды снималась в шоу «Звезды в Африке» с Ольгой Бузовой.
Вот уже несколько месяцев Каролина находится в Монако. Она часто выходит в свет и ужинает в ресторанах. Каждый раз гимнастка демонстрирует женственные наряды, подчеркивающие ее достоинства. Также она часто загорает, хвастаясь фигурой в мини-бикини.
На этот раз Каролина решила похвастаться своим курортным аутфитом. Она выложила фото, на котором позировала в миниатюрных шортах из денима и легкой рубашке на узле. Гимнастка сделала акцент на стройных ногах. Она также засветила плоский живот. Шорты едва держались на изящных бедрах.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит спортсменка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох и ноги от ушей», «Просто куколка», «Надо же быть такой идеальной», «Ну я просто в восторге», «Какие у вас точеные формы», «Просто живая Барби», «Я любуюсь вашими ножками», «Хорошенькая», «Пробуждает зависть», — стали писать подписчики.