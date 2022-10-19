«Ох и ноги от ушей»: Севастьянова в миниатюрных шортах из денима сразила идеальной фигурой Барби

На этот раз Каролина решила похвастаться своим курортным аутфитом. Она выложила фото, на котором позировала в миниатюрных шортах из денима и легкой рубашке на узле. Гимнастка сделала акцент на стройных ногах. Она также засветила плоский живот. Шорты едва держались на изящных бедрах.

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