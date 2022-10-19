Повзрослела и сразила: Алина Загитова в платье-жакете блеснула своими прелестями без лифчика

Алена Загитова является известной фигуристкой. Она участвовала в соревнованиях и стала единственной в истории России фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании. Теперь спортсменка посвящает время съемкам и учебе. В этом сезоне она снова стала ведущей шоу «Ледниковый период».
Теперь на льду Алина часто предстает в женственных нарядах. Поклонники заметили, что чемпионка повзрослела. В 20 лет она может похвастаться модельной фигурой. Все чаще фигуристка выбирает наряды, которые подчеркивают ее достоинства.
На этот раз Загитова смогла удивить поклонников. Она предстала в черном платье-жакете, под который не стала надевать лифчик. Фигуристка блеснула своим откровенным декольте на камеру. Образ дополнили капроновые колготки и ботфорты на шпильке. Ей также сделали укладку волос с мокрым эффектом.
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Пользователи Сети были сражены. Многие стали писать ей комплименты. «Космос», «Это бомбический образ», «Вау, детка, ты классная», «Глаз не оторвать», «Просто шикарная», «Ты очень красиво повзрослела, Алина», «Все на столько красиво и в меру. Я в полном восторге», — стали писать пользователи.
Алина Загитова. Фото: соцсети звезды