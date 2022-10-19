Повзрослела и сразила: Алина Загитова в платье-жакете блеснула своими прелестями без лифчика

На этот раз Загитова смогла удивить поклонников. Она предстала в черном платье-жакете, под который не стала надевать лифчик. Фигуристка блеснула своим откровенным декольте на камеру. Образ дополнили капроновые колготки и ботфорты на шпильке. Ей также сделали укладку волос с мокрым эффектом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».