Чисто Лобода в маскулинном образе: Анна Асти щегольнула в переливающемся костюме-тройке

Анна Асти

Анна Асти. Фото: соцсети

Певица Анна Асти вышла в свет в наряде с сильным мужским началом.

Популярная вокалистка, исполнительница хитов Анна Асти в эту среду, 19 октября, отметилась на красной дорожке международного фестиваля «Жара Cool Fest», который стартовал в Крокус Сити Холле.

Для выхода в свет Анна Асти выбрала маскулинный образ. Звезда облачилась в переливающийся костюм-тройку, состоящий из брюк, жилета и жакета. 

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Стоит отметить, что Анну Асти не так давно сменившую имидж, уже не раз сравнивали с певицей Светланой Лободой. 

Считается, что Асти, примерившая образ блондинки, стала похожа на Лободу. 

Анна Асти в маскулинном наряде. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Общаясь с журналистами во время прохода по красной дорожке, Анна Асти рассказала, что она — человек настроения, которое зависит от того, хорошо она спала или нет. 

Выспавшаяся Асти не в пример лучше той, которую мучает недосып.

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