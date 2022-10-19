Декольте до пупа: затянутая в кожу и ремни Юлия Гаврилина задала жару на красной дорожке

В столичном Крокус Сити Холле в эту среду, 19 октября, проходит международный фестиваль «Жара Cool Fest».
В числе его гостей оказалась популярная певица, видеоблогерша и ведущая Юлия Гаврилина, известная под псевдонимом Юлька-Шпулька.
Юная двадцатилетняя дива появилась на красной дорожке в провокационном наряде.
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Юлия Гаврилина облачилась в кожаный топ с глубоким декольте, что называется, до пупа. Его она сочетала с черной кожаной мини-юбкой, прошитой грубыми ремнями.
По словам Юлии Гаврилиной, на подобные наряды ее вдохновляет Настя Ивлеева, а вовсе не модные тренды.
Юлия Гаврилина в провокационном наряде. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Мне нравится стиль Насти Ивлеевой. Для меня главное именно стиль, а не мода. За модой я не гонюсь», — заявила Юлия Гаврилина.