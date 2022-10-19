Декольте до пупа: затянутая в кожу и ремни Юлия Гаврилина задала жару на красной дорожке

Юлия Гаврилина облачилась в кожаный топ с глубоким декольте, что называется, до пупа. Его она сочетала с черной кожаной мини-юбкой, прошитой грубыми ремнями.

По словам Юлии Гаврилиной, на подобные наряды ее вдохновляет Настя Ивлеева, а вовсе не модные тренды.