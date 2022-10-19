Акцент на плавных изгибах: Бузова вышла в свет в бирюзовом платье, повторяющем контуры ее тела

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова покрасовалась на красной дорожке «Жара Cool Fest».

В Москве в эту среду, 19 октября, проходит международный фестиваль «Жара Cool Fest».

Своим присутствием его почтила поющая телеведущая Ольга Бузова.

Для появления на красной дорожке звезда выбрала провокационный образ. Ольга Бузова облачилась в платье, которое точь-в-точь повторяет изгибы ее тела.

Бирюзовый наряд она дополнила перчатками ему в тон, так что получился вполне монолитный образ.

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Аксессуары стали яркими деталями аутфита Ольги Бузовой. Браслеты, серьги-кольца и темные очки в оправе под серебро завершили образ, который хочется рассматривать. 

Умеет Ольга Бузова произвести впечатление. Некоторые поклонники тут же провели параллели с телеведущим Дмитрием Нагиевым. По их мнению, именно так мог бы выглядеть телеведущий, если бы примерил женский образ.

Ольга Бузова в бирюзовом платье. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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