Акцент на плавных изгибах: Бузова вышла в свет в бирюзовом платье, повторяющем контуры ее тела

В Москве в эту среду, 19 октября, проходит международный фестиваль «Жара Cool Fest».
Своим присутствием его почтила поющая телеведущая Ольга Бузова.
Для появления на красной дорожке звезда выбрала провокационный образ. Ольга Бузова облачилась в платье, которое точь-в-точь повторяет изгибы ее тела.
Бирюзовый наряд она дополнила перчатками ему в тон, так что получился вполне монолитный образ.
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Аксессуары стали яркими деталями аутфита Ольги Бузовой. Браслеты, серьги-кольца и темные очки в оправе под серебро завершили образ, который хочется рассматривать.
Умеет Ольга Бузова произвести впечатление. Некоторые поклонники тут же провели параллели с телеведущим Дмитрием Нагиевым. По их мнению, именно так мог бы выглядеть телеведущий, если бы примерил женский образ.
Ольга Бузова в бирюзовом платье. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro