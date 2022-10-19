Акцент на плавных изгибах: Бузова вышла в свет в бирюзовом платье, повторяющем контуры ее тела

Аксессуары стали яркими деталями аутфита Ольги Бузовой. Браслеты, серьги-кольца и темные очки в оправе под серебро завершили образ, который хочется рассматривать.

Умеет Ольга Бузова произвести впечатление. Некоторые поклонники тут же провели параллели с телеведущим Дмитрием Нагиевым. По их мнению, именно так мог бы выглядеть телеведущий, если бы примерил женский образ.