Глазки потупила: Юлия Михалкова изобразила невинность, томно прикрывшись прозрачным нарядом из черной сетки

Дерзкие провокации, похоже, второе имя актрисы комедийного жанра, звезды шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой.
Она обожает баловать подписчиков, преимущественно, их мужскую часть, своими горячими снимками, которые открывают простор для фантазии.
На этот раз Юлия Михалкова предстала в черном наряде, состоящем из прозрачной сетки.
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В микроблоге Юлия Михалкова поделилась снимком, на котором запечатлена на балконе на фоне ночного города.
Грудь Михалкова красиво упаковала в бюстгальтер с пуш-апом, который эффектно увеличил и без того внушительные формы актрисы.
При этом Юлия Михалкова потупила взор, явно пытаясь изобразить невинность. Однако у ее подписчиков никакого диссонанса не возникло. Они, напротив, пришли в восторг от этого столкновения противоположных начал.
Юлия Михалкова в наряде из сетки. Фото: соцсети
«Волшебная девушка», «Юля, ты супер», «Твой мужик, наверняка, замучился напрягаться. Он точно знает, что любовь решает. Поэтому вам ничего не грозит», «Красотка! Фотограф тоже постарался», — отреагировали на фото подписчики Юлии Михалковой.