Глазки потупила: Юлия Михалкова изобразила невинность, томно прикрывшись прозрачным нарядом из черной сетки

В микроблоге Юлия Михалкова поделилась снимком, на котором запечатлена на балконе на фоне ночного города.

Грудь Михалкова красиво упаковала в бюстгальтер с пуш-апом, который эффектно увеличил и без того внушительные формы актрисы.

При этом Юлия Михалкова потупила взор, явно пытаясь изобразить невинность. Однако у ее подписчиков никакого диссонанса не возникло. Они, напротив, пришли в восторг от этого столкновения противоположных начал.