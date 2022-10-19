А волосы до пят: Ани Лорак показала мощные формы в откровенном платье в своем новом клипе

Ани Лорак является известной певицей. Уже много лет украинская исполнительница строит карьеру в России. Она дружит с Филиппом Киркоровым, который даже стал крестным папой для ее дочки Софии.
Однако в этом году артистка пропала из поля зрения поклонников. Лишь недавно она сообщила, что находится в Москве, когда столкнулась с журналисткой Аленой Жигаловой.
Не так давно также появилась информация, что компания ООО «Ани Лорак Продакшн» окончательно закрыта. 11 октября налоговая служба ликвидировала детище звезды. Однако артистка не завершает свое творчество и опубликовала анонс нового клипа.
На этот раз Каролина (настоящее имя звезд, – Прим. ред.) преобразилась для съемок. Она предстала в откровенном платье с разрезами. Певица обнажила свои бедра и не скрыла пышный бюст. Она также покрасовалась с нарощенными до пят волосами. Ее лук дополняли золотые украшения. Название нового трека «Лабиринт», а премьера состоится 21 октября.
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Поклонники были восхищены. Многие признались, что соскучились по ее работе. «Наконец-то! Какое счастье. Как же плохо без вас было», «Как же мы скучали», «Что-то новое и необычное. Люблю, когда вы экспериментируете», «Какая красавица», «Образ просто выше всех похвал», — написала звезда.