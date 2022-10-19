А волосы до пят: Ани Лорак показала мощные формы в откровенном платье в своем новом клипе

Ани Лорак является известной певицей. Уже много лет украинская исполнительница строит карьеру в России. Она дружит с Филиппом Киркоровым, который даже стал крестным папой для ее дочки Софии.

Однако в этом году артистка пропала из поля зрения поклонников. Лишь недавно она сообщила, что находится в Москве, когда столкнулась с журналисткой Аленой Жигаловой.