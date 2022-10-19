«Я не люблю платить»: сын Алибасова накопил многомиллионные долги

Недавно в Сети появились слухи о том, что сын Бари Алибасова, Бари-младший, закрывает свою вебкам-студию. Поговаривали, что бизнес стал приносить убытки.

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Звездный наследник опроверг сплетни. Он признался, что действительно имеет крупный долг, однако заверил, что эта проблема связана с другим проектом.

Оказалось, в свое время Бари взял недвижимость в ипотеку для бизнеса. Сумма покупки составила 15 миллионов рублей. Алибасов выплатил около семи миллионов, после чего прекратил вносить платежи, так как проект рухнул.