«Думал, ей лет 15»: Милохина удивил возраст фигуристки Щербаковой

Тиктокер Даня Милохин поделился впечатлениями от новой ведущей популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале - Анны Щербаковой. Молодой человек восхитился ее красотой и умением преподнести себя, а также был удивлен тому, сколько ей лет.

«Аня… Аня очень красивая. Я думал, ей лет 15, а ей 18! Это удивительно. Аня очень красивая, спортивная, умеет говорить», - цитирует слова Милохина Sport24.

Напомним, популярный тиктокер участвует в проекте в паре с известной фигуристкой Евгенией Медведевой.

Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой в одиночном катании. Золотую медаль девушка завоевала в Пекине в феврале 2022 года. Сейчас она дебютировала в роли ведущей шоу.