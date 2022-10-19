Сергей Никоненко эмоционально воспринял смерть Давида Кеосаяна

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко, узнав о смерти своего коллеги, режиссера и продюсера Давида Кеосаяна, не смог сдержать эмоций. Он сказал:

«Огорчили вы меня. Я его маленьким помню, знал его и как продюсера. Но больше с его отцом, Эдмондом Гургеновичем, или Эдиком, как мы его звали, контактировал».

Сергей Никоненко добавил, что ему приходилось сниматься в фильме Тиграна Кеосаяна, брата Давида. А с самим Давидом он тогда встречался во время подписания договора.

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