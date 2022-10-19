«Нормальная баба»: Миро заступилась за экстремально похудевшую Алексу

Последние несколько дней в новостях то и дело мелькает имя Алексы (Александры Чвиковой). Многие пользователи считают, что выпускница «Фабрики звезд» слишком похудела и довела себя до анорексии.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
За певицу, которая много занимается спортом и правильно питается, заступилась Лена Миро. По мнению блогерши, Алекса отлично выглядит.
«Экстремальной худобы и рядом нет. Нормальная баба, в меру стройная», — высказалась акула пера на сайте lena-miro.ru.
По мнению блогерши, обвиняющие артистку просто завидуют ее фигуре.
«Если вам вслед орут что-то нехорошее, значит вы не только на правильном пути приведения себя в норму, но и уже достигли значимых результатов», — заявила Лена.
Алекса. Фото: соцсети