«Нормальная баба»: Миро заступилась за экстремально похудевшую Алексу

Последние несколько дней в новостях то и дело мелькает имя Алексы (Александры Чвиковой). Многие пользователи считают, что выпускница «Фабрики звезд» слишком похудела и довела себя до анорексии.

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За певицу, которая много занимается спортом и правильно питается, заступилась Лена Миро. По мнению блогерши, Алекса отлично выглядит.