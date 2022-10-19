«Было не по себе»: Алсу рассказала о своих подростковых комплексах

Певица Алсу, покорившая слушателей своим нежным голосом и проникновенными текстами песен, рассказала о комплексах, которые были у нее в подростковом возрасте. Удивительно, но звезда, запомнившаяся мировой публике на конкурсе «Евровидение» в 2000 году, в школьные годы была довольно замкнутой и скромной.
«Характер у меня совершенно не азартный, не боевой. В детстве я была даже немного закомплексованной. Может, и поэтому не любила соревноваться. Не стремилась быть первой, самой популярной. Наоборот, в классе считалась, наверное, самой скромной и тихой, такой скромной мышкой», — рассказала певица в интервью «7 Дней».
По признаниям певицы, всеобщее обожание вызывало у нее настоящую панику. Алсу отметила, что в первые годы популярности, когда в аэропортах и на вокзалах ее мгновенно окружали толпы поклонников, ей было не по себе. Однако девушке всегда было важно, чтобы поклонники полюбили ее не только за песни, но и за человеческие качества.
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