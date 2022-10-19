«Было не по себе»: Алсу рассказала о своих подростковых комплексах

По признаниям певицы, всеобщее обожание вызывало у нее настоящую панику. Алсу отметила, что в первые годы популярности, когда в аэропортах и на вокзалах ее мгновенно окружали толпы поклонников, ей было не по себе. Однако девушке всегда было важно, чтобы поклонники полюбили ее не только за песни, но и за человеческие качества.

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