«Ну, модник же. Красавчик»: Дарья Пынзарь облачила младшего сына в худи и куртку из денима

Бывшая участница и экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь сейчас вместе с семьей находится в Турции и много времени проводит на пляже.

Между тем, даже в этих теплых краях скоро будет прохладно. Дарья Пынзарь решила заранее подготовиться к наступлению зимы и отправилась с сыновьями Артемом и Давидом на шопинг.

О том, какие обновки она купила старшему наследнику, Пынзарь умолчала, зато похвасталась луком для младшего, шестилетнего Давида.