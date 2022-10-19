«Ну, модник же. Красавчик»: Дарья Пынзарь облачила младшего сына в худи и куртку из денима

Бывшая участница и экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь сейчас вместе с семьей находится в Турции и много времени проводит на пляже.
Между тем, даже в этих теплых краях скоро будет прохладно. Дарья Пынзарь решила заранее подготовиться к наступлению зимы и отправилась с сыновьями Артемом и Давидом на шопинг.
О том, какие обновки она купила старшему наследнику, Пынзарь умолчала, зато похвасталась луком для младшего, шестилетнего Давида.
«Пока не могу адаптироваться к тому, что скоро будем носить куртки, но на детский шопинг сегодня сгоняли. Артему проще все купить на глаз, он не любит, а Давидик примиряет все с удовольствием», — поделилась в микроблоге Дарья Пынзарь.
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Дарья Пынзарь показала фото Давида, на котором запечатлела его в обновках — белом худи, шапочке бини и куртке из денима.
Младший сын Дарьи Пынзарь Давид. Фото: соцсети
«Ну, модник же. Красавчик», — восхитилась Давидом Дарья Пынзарь.