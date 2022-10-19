Интересное положение: Варнава продемонстрировала животик после слов Хрусталева о детях

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава удивила поклонников фото, на котором продемонстрирован небольшой животик знаменитости. Масла в огонь подлил недавний комментарий бывшего бойфренда девушки Дмитрия Хрусталева. На днях юморист предложил Варнаве возобновить роман и стать родителями.
«Родишь ребенка — я буду тебя содержать», — писал Хрусталев под совместными с артисткой фото в соцсетях.
Екатерина Варнава. Фото: соцсети
Поклонники Варнавы предположили, что она приняла предложение бывшего. Некоторые стали писать комментарии под постами звезды в соцсетях и спрашивать о возможном «интересном положении». Ведь еще недавно артистка могла похвастаться идеальной фигурой.
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