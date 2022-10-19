«Она такая мразь»: разгневанный Моргенштерн* раскрыл постыдную тайну Собчак

В прошлом году Алишер Моргенштерн* дал скандальное интервью Ксении Собчак. Через считанные месяцы после выхода записи рэпера обвинили в торговле наркотиками. Он спешно перебрался в Дубай.

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Сейчас артист мечтает вернуться на родину. По его мнению, Собчак сыграла не последнюю роль в том, что он не может этого сделать.

В YouTube-шоу «Вписка» обиженный музыкант раскрыл тайну телеведущей. Он заявил, что проводить интервью ей помогает психолог-журналист, который подсказками в микронаушник говорит, какие вопросы задавать герою.

«То есть, даже то, что она такая мразь, это не ее заслуга, это заслуга ее команды. После интервью с ней у меня была такая дезориентация, я такого никогда не ощущал. Депрессовое настроение. Она очень профессионально ковыряет мозги. Но не хочу, чтобы все лавры доставались ей. Ей все подсказывают по микронаушнику», — заявил Моргенштерн.

*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.