Просто бомба! Самойлова похвасталась наливной грудью и гром-бедрами в бикини

У Джигана и Оксаны Самойловой подрастают трое дочерей и сын. Правда, глядя на супругу рэпера, сложно представить, что она является четырежды мамой. Модель роскошно выглядит.
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В новом видео Оксана лишний раз доказала, что легко может дать фору юным красоткам. Она надела бикини и эффектно прошлась по пляжу. Купальник выгодно подчеркнул тонкую талию, пышную грудь и аппетитные бедра 34-летней блогерши.
«Посреди океана», — лаконично подписала ролик Самойлова.
Напомним, Оксана и Джиган счастливы вместе с 2009 года. Их брак считается одним из самых крепких в шоу-бизнесе.
Правда, пару лет назад пара пережила непростой период. Тогда рэпер ушел в загул и угодил в рехаб. Модель обвинила его в изменах и собралась подать на развод.
В итоге Джиган прошел курс лечения и вымолил прощение у любимой жены. Недавно Самойлова призналась, что не жалеет о решении сохранить семью.
Оксана Самойлова. Фото: соцсети