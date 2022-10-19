Просто бомба! Самойлова похвасталась наливной грудью и гром-бедрами в бикини

У Джигана и Оксаны Самойловой подрастают трое дочерей и сын. Правда, глядя на супругу рэпера, сложно представить, что она является четырежды мамой. Модель роскошно выглядит.

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В новом видео Оксана лишний раз доказала, что легко может дать фору юным красоткам. Она надела бикини и эффектно прошлась по пляжу. Купальник выгодно подчеркнул тонкую талию, пышную грудь и аппетитные бедра 34-летней блогерши.

«Посреди океана», — лаконично подписала ролик Самойлова.