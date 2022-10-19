«Это самый прекрасный мужчина»: Волочкова готовится выйти замуж

Анастасия Волочкова никогда не была обделена вниманием мужчин. В свое время за балериной ухаживали миллиардеры и артисты. Правда, ни один из романов блондинки так и не закончился ЗАГСом.
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Экс-прима Большого театра призналась, что до сих пор мечтает о семье и не теряет надежду выйти замуж.
«Я мечтаю о создании семьи, о встрече с человеком, который уготовлен мне судьбой и богом. Он уже существует на земле, это самый прекрасный мужчина, но просто мы еще пока не встретились», — рассказала Анастасия Prozvezd.
Напомним, несмотря на то, что у Волочковой не было штампа в паспорте, роскошную свадьбу она все же устраивала. В 2007 году балерина закатила поражающую своим великолепием церемонию с Игорем Вдовиным.
Для торжества пара арендовала Екатерининский дворец, потратив на это порядка 180 тысяч долларов. Весь праздник, за который Анастасия сменила пять шикарных платьев, стоил не меньше полутора миллионов евро.
Позже выяснилось, что свадьба была фиктивной. Официально бизнесмен и балерина так и не расписались.