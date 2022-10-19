«Это самый прекрасный мужчина»: Волочкова готовится выйти замуж

Анастасия Волочкова никогда не была обделена вниманием мужчин. В свое время за балериной ухаживали миллиардеры и артисты. Правда, ни один из романов блондинки так и не закончился ЗАГСом.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Экс-прима Большого театра призналась, что до сих пор мечтает о семье и не теряет надежду выйти замуж.