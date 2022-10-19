«Пропали все морщинки»: Понаровская поразила поклонников своим видом

Известная певица Ирина Понаровская приятно удивила своих поклонников: знаменитость займет кресло приглашенного члена жюри в шоу «Аватар» на телеканале НТВ. Звезда давно не принимала участия в каких-либо телешоу, поэтому ее появление на экране стало настоящим подарком для многих фанатов.

На днях в соцсетях были опубликованы новые фото с Понаровской, которые поразили поклонников. Заметно посвежевшая и отдохнувшая певица позирует на камеру в лавандовом костюме, демонстрирует модный макияж и красивые серьги. Скорее всего, до съемок телешоу блондинка прошла курс процедур по омоложению. С лица 69-летней Понаровской пропали все морщинки!