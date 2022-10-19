«Пропали все морщинки»: Понаровская поразила поклонников своим видом

Известная певица Ирина Понаровская приятно удивила своих поклонников: знаменитость займет кресло приглашенного члена жюри в шоу «Аватар» на телеканале НТВ. Звезда давно не принимала участия в каких-либо телешоу, поэтому ее появление на экране стало настоящим подарком для многих фанатов.
На днях в соцсетях были опубликованы новые фото с Понаровской, которые поразили поклонников. Заметно посвежевшая и отдохнувшая певица позирует на камеру в лавандовом костюме, демонстрирует модный макияж и красивые серьги. Скорее всего, до съемок телешоу блондинка прошла курс процедур по омоложению. С лица 69-летней Понаровской пропали все морщинки!
«Сногсшибательная!», «Как вам идет этот лавандовый цвет!», «Вот, что такое изящество и красота!». Поклонники оказались приятно удивлены преображением дивы.
Ирина Понаровская. Фото: соцсети
Сама певица ответила своим поклонникам, подчеркнув, что «Аватар» — это не единственное шоу, в котором она примет участие. Детали съемок Понаровская пока держит при себе.
«Уже совсем скоро на этой неделе будут несколько замечательных эфиров со мной! Следите за анонсами», — заинтриговала звездная блондинка.
Поклонникам остается только гадать, о каких еще проектах идет речь, и ждать с нетерпением появления Ирины Понаровской на экране телевизора.
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Ирина Понаровская. Фото: соцсети