«Борис не был полноценным мужчиной»: брат Моисеева высмеял слухи о его внебрачном сыне

Недавно Стас Барецкий заявил, что является внебрачным сыном Бориса Моисеева. Брата покойного певца Маркса Толкача шокировало заявление экс-солиста группы «Ленинград».

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Он подчеркнул, что Барецкий не имеет никакого права эксгумировать тело Моисеева для проведения теста ДНК.

«Я даже не знаю, кто такой этот Стас Барецкий. Думаю, что он — обыкновенный аферист. Все, что говорит этот человек — ложь. Борис никогда не мог быть полноценным мужчиной, а тем более отцом», — заявил Маркс Prozvezd.