«Родной наш Давид»: Маргарита Симоньян сообщила о страшной трагедии в семье

Журналистка Маргарита Симоньян в телеграм-канале сообщила о трагедии, постигшей ее большую семью.

В эту среду, 19 октября, умер старший брат мужа Симоньян Тиграна Кеосаяна Давид Кеосаян. Ему был 61 год.

«Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей. «Джана, нельзя узурпировать ветер!» - говорил наш Брат, наш Друг, родной наш Давид. Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует», - написала Маргарита Симоньян.

О причинах смерти близкого родственника она сообщать не стала.

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Давид Кеосаян - советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер,