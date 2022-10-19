Меган Маркл раскрыла, что сказал ей принц Гарри по поводу смерти королевы

Меган Маркл дала новое большое интервью западной прессе, в котором поделилась своими мыслями о смерти королевы Елизаветы II – бабушки своего мужа, принца Гарри. 41-летняя герцогиня Сассекская говорила и о поддержке супруга в этот непростой период.

«Было такое излияние любви и поддержки. Я очень благодарна за то, что смогла быть рядом с мужем, чтобы поддержать его, особенно в это время. Что действительно прекрасно, так это смотреть на наследие, которое его бабушка смогла оставить на многих фронтах. Конечно, с точки зрения женского лидерства, она — самый яркий пример. Я чувствую глубокую благодарность за возможность провести с ней время и познакомиться с ней», - рассказала Меган изданию Variety.

«Я размышляла о первой официальной помолвке, когда я провела время с ней, насколько это было особенно. Я чувствую себя счастливой. И я продолжаю гордиться тем, что у меня было приятное тепло с матриархом семьи».