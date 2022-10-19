Пропали люксовые и коллекционные вещи: уборщица ограбила дом Веры Глаголевой

Дочка Веры Глаголевой Анна Нахапетова стала жертвой ограбления. Звездная наследница приехала в особняк мамы, расположенный на Николиной горе, и заметила пропажу ценных вещей.

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Дочь актрисы не досчиталась сумки от бренда Gucci и коллекционной шайбы зятя Глаголевой Александра Овечкина. По информации «МК», были похищены и другие предметы, однако вор действовал осмотрительно, и их пропажу сразу не заметили.

К счастью, злоумышленницу быстро нашли. Ей оказалась домработница звездного семейства.

Полиции удалось поймать преступницу благодаря Интернету. Она попыталась продать украденные вещи на одном из сайтов с объявлениями.