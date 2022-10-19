Как издевались над Кейт Миддлтон во время ее расставания с Уильямом

Кейт Миддлтон и принц Уильям несколько лет назад пережили сложные времена. Пара расставалась из-за измены королевича. Поговаривали, что супруги на грани развода, однако в последний момент Уильям попросил прощения.

Но общество - злое, и Кейт тут же дали обидное прозвище. Герцогиню за глаза называли Waity Katie («Ждущая Кейт»). Только представьте, каково ей было в то время, и масло в огонь еще подливали журналисты.

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Сейчас у них все хорошо. У пары подрастают трое детей - два сына и дочь. Уильям - следующий король после своего отца Карла III.